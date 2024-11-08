Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
ГоловнаСвіт

Республіканці зміцнили більшість у Сенаті: підтверджено 53 портфелі

У Палаті представників інтрига все ще зберігається.

Республіканці зміцнили більшість у Сенаті: підтверджено 53 портфелі
Конгрес США
Фото: EPA/UPG

Республіканська партія матиме у Сенаті США щонайменше 53 представники: у Пенсильванії агенція Associated Press підтвердила перемогу Дейва Маккорміка, який обійшов чинного сенатора від демократів Боба Кейсі.

Таким чином республіканська більшість у верхній палаті Конгресу, яка стала очевидною ще у ніч виборів, продовжує міцнішати. За два портфелі досі точиться боротьба: голоси рахують у Неваді та Аризоні, де поки лідирують демократи, але шанси для "червоних" зберігаються. 

Зростання переваги важливе для обраного президента Дональда Трампа: серед сенаторів-республіканців є кілька тих, хто налаштований щодо нього більш скептично, ніж колеги. 53 портфелі та роль віцепрезидента, який має вирішальний голос за умови "нічиєї", зменшують шанси на внутрішньопартійний спротив його ініціативам. 

Що ж до Палати представників, то остаточного розуміння, хто матиме більшість, наразі досі немає. За підрахунками AP, республіканці вже мають 211 підтверджених конгресменів - але для успіху потрібно 218 мандатів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies