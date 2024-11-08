Республіканці зміцнили більшість у Сенаті: підтверджено 53 портфелі

Республіканська партія матиме у Сенаті США щонайменше 53 представники: у Пенсильванії агенція Associated Press підтвердила перемогу Дейва Маккорміка, який обійшов чинного сенатора від демократів Боба Кейсі.

Таким чином республіканська більшість у верхній палаті Конгресу, яка стала очевидною ще у ніч виборів, продовжує міцнішати. За два портфелі досі точиться боротьба: голоси рахують у Неваді та Аризоні, де поки лідирують демократи, але шанси для "червоних" зберігаються.

Зростання переваги важливе для обраного президента Дональда Трампа: серед сенаторів-республіканців є кілька тих, хто налаштований щодо нього більш скептично, ніж колеги. 53 портфелі та роль віцепрезидента, який має вирішальний голос за умови "нічиєї", зменшують шанси на внутрішньопартійний спротив його ініціативам.

Що ж до Палати представників, то остаточного розуміння, хто матиме більшість, наразі досі немає. За підрахунками AP, республіканці вже мають 211 підтверджених конгресменів - але для успіху потрібно 218 мандатів.