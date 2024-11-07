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Байден сподівається, що громадяни США «знизять градус» і збережуть довіру до виборчої системи

Президент наголосив, що американська виборча система чесна, справедлива і прозора, і що «їй можна довіряти, переможете ви чи програєте».

Байден сподівається, що громадяни США «знизять градус» і збережуть довіру до виборчої системи
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент Джо Байден висловив сподівання, що американці зможуть «знизити градус» після напружених виборів, а також  підтвердити свою віру у виборчу систему після перемоги Дональда Трампа, пише Bloomberg.

«Вчора я говорив із обраним президентом Трампом, щоб привітати його з перемогою, і запевнив його, що доручу всій своїй адміністрації працювати з його командою, щоб забезпечити мирний та впорядкований перехід влади. Це те, на що заслуговує американський народ», — сказав Байден.

Він висловив сподівання, що «ми зможемо, незалежно від того, за кого ви голосували, побачити один в одному не противників, а співвітчизників-американців».

Байден наголосив, що американська виборча система чесна, справедлива і прозора, і що «їй можна довіряти, переможете ви чи програєте».

Президент США зауважив, що країна вибирає одного кандидата або іншого і «ми приймаємо вибір, зроблений країною».

Байден також похвалив Камалу Гарріс і вдізначив, що вона виявила «великий характер».

  • Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав необхідні для перемоги 277 голосів виборників.
  • Опісля Джо Байден привітав Трампа з перемогою і запросив його до Білого дому для обговорення передачі влади.
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