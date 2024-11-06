Байден привітав Трампа з перемогою на виборах

Президент США Джо Байден зателефонував новообраному президенту Дональду Трампу.
Про це повідомляє AP.
Президент Джо Байден привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах і запросив його до Білого дому для обговорення передачі влади.
У Білому домі заявили, що співробітники узгодять дату “найближчим часом”.
Байден планує у четвер 7 листопада звернутись до нації щодо результатів виборів.
-
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав необхідні для перемоги 277 голосів виборників.
-
Перед цим Трамп вже оголосив себе переможцем, хоча офіційних результатів не було. Він провів перший після виборів виступ, у якому не згадав про Україну.
-
Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з "вражаючою перемогою" на виборах.
-
Президент Франції Еммануель Макрон провів 25-хвилинну телефонну розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.
-
Камала Гарріс обговорила з Дональдом Трампом важливість мирної передачі влади.