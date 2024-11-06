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Байден привітав Трампа з перемогою на виборах

Також Байден запросив Трампа до Білого дому для обговорення передачі влади.

Байден привітав Трампа з перемогою на виборах
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден зателефонував новообраному президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє AP.

Президент Джо Байден привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах і запросив його до Білого дому для обговорення передачі влади.

У Білому домі заявили, що співробітники узгодять дату “найближчим часом”. 

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Байден планує у четвер 7 листопада звернутись до нації щодо результатів виборів.

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