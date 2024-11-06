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У Південній Кореї посилять регулювання соцмереж для боротьби з дипфейками

Кількість заяв у поліцію про сексуальні злочини у Південній Кореї зросла більш ніж у чотири рази.

У Південній Кореї посилять регулювання соцмереж для боротьби з дипфейками
Фото: EPA\UPG

Уряд Південної Кореї хоче посилити регулювання Telegram для боротьби із сексуальними злочинами, пов'язаними з дипфейками.

Про це пише Yonhap.

Зокрема, Telegram буде зобов'язаний мати агента, що представляє компанію в Південній Кореї  та вживати заходів щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та іншого шкідливого контенту на своїй платформі.

Інші соцмережі, такі як Instagram і Facebook також будуть зобов'язані розробити заходи реагування на поширення таких матеріалів на своїх платформах.

У разі порушення вимог, комісія з комунікацій Південної Кореї матиме право накладати штраф на компанії.

Цей крок був зроблений після того, як на початку цього року серія порнографічних матеріалів, спрямованих проти молодих жінок у Telegram, викликала обурення громадськості.

Кількість заяв у поліцію про сексуальні злочини зросла більш ніж у чотири рази — до 964 випадків цього року порівняно з 180 випадками за весь 2023 рік.

Уряд Південної Кореї посилить співпрацю з глобальними платформами для видалення незаконного контенту і розслідування подібних випадків.

  • Раніше повідомлялося про випадки шантажу студентів Південної Кореї порнографічними дипфейками. Фейкові світлини були створені на основі справжніх зображень, а пошук "однодумців"-зловмисників відбувався в месенджері Telegram. 
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