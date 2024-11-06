У Південній Кореї посилять регулювання соцмереж для боротьби з дипфейками

Уряд Південної Кореї хоче посилити регулювання Telegram для боротьби із сексуальними злочинами, пов'язаними з дипфейками.
Про це пише Yonhap.
Зокрема, Telegram буде зобов'язаний мати агента, що представляє компанію в Південній Кореї та вживати заходів щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та іншого шкідливого контенту на своїй платформі.
Інші соцмережі, такі як Instagram і Facebook також будуть зобов'язані розробити заходи реагування на поширення таких матеріалів на своїх платформах.
У разі порушення вимог, комісія з комунікацій Південної Кореї матиме право накладати штраф на компанії.
Цей крок був зроблений після того, як на початку цього року серія порнографічних матеріалів, спрямованих проти молодих жінок у Telegram, викликала обурення громадськості.
Кількість заяв у поліцію про сексуальні злочини зросла більш ніж у чотири рази — до 964 випадків цього року порівняно з 180 випадками за весь 2023 рік.
Уряд Південної Кореї посилить співпрацю з глобальними платформами для видалення незаконного контенту і розслідування подібних випадків.
- Раніше повідомлялося про випадки шантажу студентів Південної Кореї порнографічними дипфейками. Фейкові світлини були створені на основі справжніх зображень, а пошук "однодумців"-зловмисників відбувався в месенджері Telegram.