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США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

Minuteman III призначена для доставки ядерних зарядів.

США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
Фото: Командування глобальних ударів Повітряних сил США

Космічні війська США оголосили про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка призначена для доставки ядерних зарядів. 

Про це ідеться на сайті Командування глобальних ударів Повітряних сил США.

Відомо, що запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III відбувся 5 листопада 2024 року о 23:01 за тихоокеанським часом з бази космічних військ Ванденберг у Каліфорнії.

На борту літака ВМС США E-6B Mercury перебували льотчики 625-ї ескадрильї стратегічних операцій з авіабази Оффутт, штат Небраска, "щоб продемонструвати надійність та ефективність системи ALCS".

Цей випробувальний запуск є частиною звичайних і періодичних заходів для демонстрації безпечності та ефективності ядерних сил стримування США. Зазначається, що такі випробування відбувалися понад 300 разів раніше, і нинішнє не є результатом поточних світових подій.

"Повітряний запуск підтверджує живучість наших міжконтинентальних балістичних ракет, які служать стратегічною опорою для захисту нашої країни та союзників і партнерів", — сказав командувач Глобальним ударним командуванням ВПС генерал Томас Бюсьєр.

Носій МБР подолав приблизно 4200 миль (понад 6700 кілометрів) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, на атолі Кваджалейн, невеликого острова в північній частині Тихого океану (Маршаллові острови).

Випробувальний запуск став кульмінацією багатомісячної підготовки, в якій брали участь численні урядові партнери.

"Кожне випробування цієї системи стримування у Ванденбергу підкреслює потужні можливості нації і підкреслює незамінну підтримку, яку надають наші авіатори та охоронці для забезпечення національної безпеки", — сказав полковник Доріан Хетчер, заступник командира космічного космічного космічного корабля Delta 30.

До слова, у 2029 році міжконтинентальні балістичні ракети Minuteman III із початковими можливостями має замінити LG-35A Sentinel. А доки повна здатність LG-35A Sentinel не буде досягнута в середині 2030-х років, ВПС зобов’язуються забезпечити, щоб Minuteman III залишалася дієвим засобом стримування.

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