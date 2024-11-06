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Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"

Водночас він додав, що американці зробили вибір, який у Польщі поважають.

Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
депутат Європарламенту Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Європа після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа "має терміново взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку". Відповідну заяву він зробив сьогодні, після оголошення попередніх результатів голосування, пише Onet Wiadomosci.

Міністр сказав, що з витратами на оборону і рішенням щодо міграційної політики Польща вже робить те, що її союзники лише починають. Він додав, що з відновленням довіри в ЄС і добрими стосунками зі Сполученими Штатами Польща стане лідером у процесі підвищення стійкості ЄС.

"Американський народ ухвалив рішення, яке ми поважаємо. Підтвердилася правильність зовнішньої політики Польщі щодо підтримки політичних контактів як з демократами, так і з республіканцями", – сказав міністр. 

  • Офіційно результати виборів ще не оголосили, але попередні підрахунки вже свідчать на користь перемоги Дональда Трампа: республіканець отримав 277 голосів виборників при 270 мінімально необхідних.
  • Дональд Трамп раніше заявляв, що може вивести США зі складу НАТО, а також дорікав європейським союзникам у недостатності внесків в оборону. 
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