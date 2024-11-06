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Через вибори у Штатах вартість біткоїна зросла до понад 75 000 доларів

Вартість біткоїна зросла на 7,5% за дві години.

Через вибори у Штатах вартість біткоїна зросла до понад 75 000 доларів
Фото: EPA/UPG

У ніч на 6 листопада вартість біткоїна зросла до рекордного рівня і зараз становить 75 060 доларів. Вартість зросла на 7,5% за дві години.

Видання Financial Times пише, що причиною такого стрибка є те, що криптоінвестори святкували очікувану перемогу на виборах Дональда Трампа, який пообіцяв зробити США «біткоїн-наддержавою світу».

Востаннє пік ціни криптовалюти був у березні: тоді вартість піднялася до 73 803,25 доларів.

Трамп позиціонує себе як "прокриптовалютного" кандидата. Він пообіцяв припинити "переслідування" у цій індустрії. Також республіканець заручився підтримкою великих криптоінвесторів Кремнієвої долини, включаючи венчурну компанію Andreessen Horowitz і співзасновників Gemini Тайлера та Кемерона Вінклвоссів.

Зростання біткойна підвищило ціни на акції інших криптотокенів. Ціна Ethereum зросла на 7 відсотків до 2595 доларів, тоді як solana зросла на 15 відсотків до 186 доларів. Ціна мем-токена Doge coin, який полюбляє Ілон Маск, підскочила на 22 відсотки.

На початку червня біткойн торгувався вище 70 000 доларів, але потім різко впав, ненадовго опустившись нижче 50 000 доларів у серпні. Це трапилася після того, як президент Джо Байден відмовився від переобрання та підтримав віце-президентку Камалу Гарріс.

Але протягом останніх двох місяців відбулося сильне відновлення вартості, яка повторювала скачки цін на акції групи Трампа в соціальних мережах Trump Media & Technology, яка часто служила ринковим барометром для кандидата від Республіканської партії.

  • Дональд Трамп після виборів вже виступив із промовою і оголосив себе переможцем. Він жодного разу не згадав про Україну і загалом оминув увагою зовнішню політику. Республіканець наголосив, що Америка має бути на першому місці, а також декілька разів згадав про закриття кордонів.
  • Також уже декілька світових лідерів привітали республіканця. Зробив це і Володимир Зеленський. Він очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа.
  • Про перемогу Трампа оголосили Fox News, але не всі медіа поспішають з висновками. Всі деталі підрахунку читайте в онлайні "Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн".
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