Спікер-республіканець Майк Джонсон переобрався до Палати представників

Спікер Палати представників, Майк Джонсон перебрався, повідомляє USA Today. На виборах у 4 окрузі в Луїзіані його єдиним суперником був вчитель Джошуа Моротт, який, за даними місцевої преси, не мав політичного досвіду.

Джонсон, за попередніми результатами, набрав 85%, а Моррот – 14%. Тепер він зможе зберегти свою топпосаду в Конгресі.

Це буде вже п'ятим терміном для Джонсона в Палаті представників, додає "Європейська правда".

Джонсон виступав проти надання додаткової допомоги Україні, хоча потім і змінив свою позицію та сказав, що українцям потрібно дозволити вести війну так, як вони вважають за потрібне. Переконувати Джонсона схвалити допомогу Україні допоміг Сергій Гайдаржи, родину якого вбили росіяни. Він був у складі української делегації, яка аргументувала американським посадовцям необхідність продовжувати підтримку. Більше на цю тему – в матеріалі "Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України" та матеріалі "Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?".

У вересні Джонсон вимагав від президента Володимира Зеленського звільнити посла в США Оксану Маркарову.