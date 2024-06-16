Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"

Сергій Гайдаржи в березні унаслідок російського удару втратив дружину і сина. Він був у складі делегації, яка переконувала конгресменів надати Україні новий пакет допомоги.

У період затримки зі схваленням пакету американської допомоги Україні в США влаштували "український тиждень", в межах якого конгресменам пояснювали важливість надання підтримки. Задіяли і духовну дипломатію.

Українці пояснювали американським законодавцям, чому необхідно надати підтримку. Про це в коментарі LB.ua на полях Глобального саміту миру розповів Сергій Гайдаржи – учасник цієї поїздки, баптистський вірянин, який втратив дружину і дитину унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Одесі.

"Ми з невеликою командою євангельських вірян-лідерів ходили в різні кабінети до сенаторів, конгресменів. Для них дуже важливо, що ми своєю особистою присутністю розповідаємо свої історії", – сказав він.

Гайдаржи повідомив, що мав зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, який сповідує баптизм.

"Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином. Їхнє серце дуже відкрите допомагати Україні. Але ми, постраждалі, повинні говорити про це. Тому що якщо ми не будемо цього говорити, то Росія теж щось говорить, вкладає шалені гроші в пропаганду", – сказав Гайдаржи.

Він додав, що в деяких країнах у цю пропаганду вірять.

Гайдаржи під час візиту коротко розповів конгресменам свою історію, про те, як іранський дрон влучив у їхній будинок. І про те, що Росія пригнічує вірян різних конфесій на окупованій території.

"Після того, як ми поспілкувалися зі спікером Майком Джоносном, через декілька годин він заявив, що вважає важливим надати військову допомогу Україні – саме для захисту", – пояснив чоловік.

Більше на цю тему – в матеріалі "Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?" на LB.ua.