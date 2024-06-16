​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаСвіт

Норвегія надає Україні $73 мільйони на відновлення енергетичної інфраструктури

120 мільйонів норвезьких крон виділять на відновлення енергетики Харківської області.

Норвегія надає Україні $73 мільйони на відновлення енергетичної інфраструктури
Прапор Норвегії

Норвегія надає Україні додаткові 1,1 мільярда норвезьких крон (понад $73 мільйони) на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Про це ідеться на сайті уряду Норвегії.

Російські атаки на енергетичні об'єкти в Україні зробили безпеку критичної інфраструктури ключовим питанням в Україні, а також одним із головних напрямків Програми підтримки для України, заснованої Норвегією. 

Норвегія надасть додатково 1,1 мільярда норвезьких крон, щоб допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру, ідеться на сайті уряду.

"Ми ведемо тісний діалог з Україною про те, як вона може використовувати ці кошти найбільш ефективно. Самі українці найкраще розуміють, що потрібно. Але важливо швидко розпочати ремонт інфраструктури, до настання зими. Норвегія сподівається, що це нове фінансування дозволить пом’якшити частину збитків і забезпечити електроенергію в Україні", – сказав пан Стьоре.

Відомо, що 120 мільйонів норвезьких крон спрямують на ремонт енергетичної інфраструктури у Харківській області, яка найбільше постраждала від російських атак цієї весни.

  • Європейський Союз підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Тим самим запустив Ukraine Investment Framework, який допоможе прискорити відновлення України, зокрема енергетичної інфраструктури.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies