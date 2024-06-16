Норвегія надає Україні $73 мільйони на відновлення енергетичної інфраструктури

Норвегія надає Україні додаткові 1,1 мільярда норвезьких крон (понад $73 мільйони) на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Про це ідеться на сайті уряду Норвегії.

Російські атаки на енергетичні об'єкти в Україні зробили безпеку критичної інфраструктури ключовим питанням в Україні, а також одним із головних напрямків Програми підтримки для України, заснованої Норвегією.

Норвегія надасть додатково 1,1 мільярда норвезьких крон, щоб допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру, ідеться на сайті уряду.

"Ми ведемо тісний діалог з Україною про те, як вона може використовувати ці кошти найбільш ефективно. Самі українці найкраще розуміють, що потрібно. Але важливо швидко розпочати ремонт інфраструктури, до настання зими. Норвегія сподівається, що це нове фінансування дозволить пом’якшити частину збитків і забезпечити електроенергію в Україні", – сказав пан Стьоре.

Відомо, що 120 мільйонів норвезьких крон спрямують на ремонт енергетичної інфраструктури у Харківській області, яка найбільше постраждала від російських атак цієї весни.