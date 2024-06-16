Кулеба: в комюніке саміту миру врахували всі принципові для України позиції

Робота над текстом комюніке Глобального саміту миру завершена. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на полях заходу, передає кореспондентка LB.ua.

Текст є збалансованим, усі принципові позиції України відображені, зазначив міністр.

"Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення декларації. Вона буде відкрита для приєднання іншими країнами і після завершення саміту. Ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і хочуть приєднатися до нього, хоча вони не є зараз на саміті", – сказав Дмитро Кулеба.