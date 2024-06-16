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Кулеба: в комюніке саміту миру врахували всі принципові для України позиції

Документ оголосять на заключній пресконференції. 

Кулеба: в комюніке саміту миру врахували всі принципові для України позиції
Дмитро Кулеба
Фото: скріншот

Робота над текстом комюніке Глобального саміту миру завершена. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на полях заходу, передає кореспондентка LB.ua.

Текст є збалансованим, усі принципові позиції України відображені, зазначив міністр.

"Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення декларації. Вона буде відкрита для приєднання іншими країнами і після завершення саміту. Ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і хочуть приєднатися до нього, хоча вони не є зараз на саміті", – сказав Дмитро Кулеба. 

  • Агентство Reuters опублікувало драфт комюніке, яке збираються оголосити за результатами саміту. Він ґрунтується на трьох аспектах. Учасники форуму повинні підтвердити  готовність до запобігання загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності усіх держав, зокрема й Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів. Також учасники погодяться, що АЕС, в тому числі Запорізька, повинні перебувати під контролем України і МАГАТЕ, а будь-які погрози ядерною зброєю або її застосування у війні неприпустимі. У тексті також згадується, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту, "ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін".
  • 13 червня "Європейська правда" писала, що з драфту комюніке, що має стати підсумком Глобального саміту миру в Швейцарії, прибрали небезпечні для України тези, які відкривали шлях до територіальних поступок та альтернативних "мирних планів". 
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