Президент Кенії урівняв незаконність нападу на Україну та "використання російських активів"

Вільям Руто також виступив за присутність Росії на перемовинах.

Президент Кенії Вільям Руто вважає, що Росію потрібно посадити за стіл переговорів на саміті миру. Він також назвав незаконним "одностороннє використання російських активів".

Виступаючи на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру, Руто сказав, що агресія Росії проти України є несправедливою і невиправданою та порушує міжнародне право. Водночас він згадав про здорожчання унаслідок війни добрив для фермерів у його країні.

Раніше Москва жалілася, що її експорт добрив страждає унаслідок санкцій. Хоча насправді добрива та харчові продукти не обкладаються обмежувальними заходами.

"Ця зустріч не повинна бути лише зустріччю серед друзів. Тут можуть бути і друзі, і вороги. Росія має бути за столом", – сказав кенійський президент.

Він додав, що "напад на Україну був незаконним та неприйнятним. Одностороннє використання російських активів також є незаконним".

За присутність Росії також виступив представник Саудівської Аравії, а президентка Швейцарії сказала, що без Росії встановити мир буде неможливо.