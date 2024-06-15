Амгерд: на сьогоднішньому саміті не вдасться досягти остаточного порозуміння, але можна до нього наблизитися

Країни обговорять, на яких умовах Росія може брати участь у переговорах.

На сьогоднішньому саміті миру не вдасться досягти остаточного порозуміння. Однак можливе наближення до такого розуміння, вважає президентка Швейцарії Віола Амгерд.

Всі екзистенційні зацікавлені в тому, аби міжнародні відносини ґрунтувалися на міжнародному праві та повазі до прав людини, сказала Амгерд на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру. Метою сьогоднішнього саміту є запустити широко підтримуваний процес, в якому голоси з усіх куточків світу зможуть обговорити свої ідеї та точки зору.

Вона додала, що учасники мають розуміння: "мирний процес без Росії немислимий".

"Довгострокове рішення повинно включати обидві сторони. Як міжнародна спільнота, ми можемо допомогти прокласти цей шлях. Саме тому ми тут. Водночас, ми прагнемо досягти реального прогресу в конкретних питаннях. З вашою підтримкою ми визначили три питання глобального впливу, які будемо обговорювати в наших робочих групах: ядерна безпека, продовольча безпека та людський вимір війни. Нашими найважливішими цілями на ці вихідні є надихнути процес, що приведе до створення основи для всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України на основі міжнародного права та статуту ООН", – пояснила президентка Швейцарія.

Завданням країн є напрацювати кроки для реалізації цього та обговорити, як і за яких умов Росія може бути включена в цей процес.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні концентруватимуться на трьох пунктах: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених і депортованих. У процесі перемовин можуть створити план дій для кожного пункту. Кожна країна, що бере участь, зможе показати своє лідерство.