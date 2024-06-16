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Кошти від підвищених податків Росія планує використати на війну в Україні, — розвідка

Росія очікує близько 2,6 трильйона рублів надходжень від підвищення податків.

Кошти від підвищених податків Росія планує використати на війну в Україні, — розвідка
Фото: EPA/UPG

Нещодавно оголошене Росією підвищення податків майже напевно буде використано для фінансування зростаючих фінансових зобов’язань, зокрема і війну в Україні.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Очікується, що податкові зміни у 2025 році забезпечать додаткові надходження до бюджету РФ у розмірі близько 2,6 трильйона рублів (29 мільярдів доларів США). 

Ставка корпоративного податку зросте із 20% до 25%, а також в рамках нової податкової системи будуть введені додаткові стягнення. Максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте із 15% до 22%, йдеться у зведенні.

Отриманий додатковий дохід, насамперед за рахунок підвищення корпоративного податку, майже напевно буде використаний для фінансування зростаючих державних видатків. 

За прогнозами, державні витрати РФ цього року зростуть приблизно на 15% порівняно із 2023 роком, але, швидше за все, збільшуватимуться й надалі.

"Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами", – розповідають у Міноборони Британії.

За даними аналітиків, збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.

"Економічне зростання Росії, найімовірніше, забезпечується високими державними інвестиціями у військові сектори економіки. Однак інвестиції у невійськові сектори, швидше за все, стагнують", – ідеться у звіті розвідки.

Також військові сектори із великою ймовірністю монополізують значну частину наявних трудових ресурсів у Росії. На думку представників розвідки, додаткові витрати для бізнесу майже напевно обмежать подальші приватні інвестиції у невійськові сектори РФ.

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