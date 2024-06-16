Екіпаж українського суховантажу Verbena покинув судно після обстрілу єменських хуситів,

Ілюстративне фото: хусит на фоні захопленого у Червоному морі судна Galaxy

Екіпаж українського суховантажу Verbena, який експлуатує Польща, після влучання у нього випущених єменськими хуситами ракет залишив судно.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у мережі "Х".

Зазначається, що "екіпаж подав сигнал лиха, вказуючи на те, що він залишає судно".

Сигнал українського сухвантажу прийняло судно Anna Meta, яке виявило моряків із Verbena і надає їм допомогу.

У командування додали, що хусити атакували судно 13 червня двома ракетами унаслідок чого на борту виникла пожежа, з якою екіпаж впоратися не зміг.

"Дії хуситів загрожують регіональній стабільності та життю моряків у Червоному морі й Аденській затоці", і Центральне командування "і далі діятиме разом з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та знизити їхній військовий потенціал", — ідеться у повідомленні.