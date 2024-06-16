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Екіпаж українського суховантажу Verbena покинув судно після обстрілу єменських хуситів,

Єменські хусити атакували українське судно 13 червня двома ракетами.

Екіпаж українського суховантажу Verbena покинув судно після обстрілу єменських хуситів,
Ілюстративне фото: хусит на фоні захопленого у Червоному морі судна Galaxy
Фото: EPA/UPG

Екіпаж українського суховантажу Verbena, який експлуатує Польща, після влучання у нього випущених єменськими хуситами ракет залишив судно.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у мережі "Х".

Зазначається, що "екіпаж подав сигнал лиха, вказуючи на те, що він залишає судно".

Сигнал українського сухвантажу прийняло судно Anna Meta, яке виявило моряків із Verbena і надає їм допомогу.

У командування додали, що хусити атакували судно 13 червня двома ракетами унаслідок чого на борту виникла пожежа, з якою екіпаж впоратися не зміг.

"Дії хуситів  загрожують регіональній стабільності та життю моряків у Червоному морі й Аденській затоці", і Центральне командування "і далі діятиме разом з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та знизити їхній військовий потенціал", — ідеться у повідомленні.

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