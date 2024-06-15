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З дворічного іранського полону звільнили шведського чиновника ЄС

Його із ще одним шведом обміняли на колишнього співробітника в'язниці Ірану. 

З дворічного іранського полону звільнили шведського чиновника ЄС
Йохан Флодерус на судовому засіданні в суді у Тегерані,10 грудня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Шведського чиновника ЄС Йохана Флодеруса, який утримувався в іранській в'язниці більше двох років, звільнили в рамках угоди Швеції з Тегераном. 

Про це із посиланням на уряд Швеції пише Politico.

Ще одному громадянину Швеції, якого Іран заарештував у листопаді 2023 року, також буде дозволено покинути країну в рамках обміну, при цьому Стокгольм передасть колишнього співробітника іранської в’язниці, засудженого за злочини проти людства.

У рамках угоди Швеція звільнить Хаміда Нурі, якого засудили до довічного ув’язнення за злочини проти людяності після затримання в Стокгольмі в 2019 році. 

Нурі був причетний до масових вбивств у в’язницях 1988 року за наказом верховного лідера аятолли Рухолли Хомейні. Тоді було страчено близько 5000 в'язнів.

Флодеруса, співробітника Європейської служби зовнішніх дій ЄС (EEAS), заарештували в Ірані в квітні 2022 року під час особистої поїздки до друзів. Його арешт тримався в таємниці більше року. Про сам арешт стало відомо у вересні 2023 року. Прокуратура звинуватила його в шпигунстві, але так і не надала жодних доказів на підтримку звинувачень.

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