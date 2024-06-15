У США суд відмовився продавати яхту російського олігарха Керімова

Уряд Штатів просив дозволу продати судно, адже на його утримання щомісяця витрачають приблизно 600 000 доларів та 140 000 доларів на страхування.

Суд Нью-Йорка не дозволив уряду США продати суперяхту Amadea, яка, як вважається, належить підсанційному російському олігарху Сулейману Керімову. Раніше уряд Штатів просив дозволу продати судно, адже на утримання конфіскованого корабля щомісяця витрачають приблизно 600 000 доларів, і 140 000 доларів на страхування.

Про це пише Голос Америки.

"Постанова означає, що платники податків США продовжуватимуть оплачувати рахунки у розмірі приблизно 740 000 доларів на місяць за утримання та страхування 106-метрової Amadea", – йдеться у повідомленні.

Вартість судна становить приблизно 230 мільйонів доларів. Зараз яхта знаходиться в центрі судової тяганини щодо виконання санкцій США проти Росії. Американські прокурори стверджують, що Керімов і його довірені особи направляли доларові операції через фінансові установи США для обслуговування яхти, що було б порушенням санкцій.

У травні 2022 року острівна держава Фіджі конфіскувала Amadea і згодом передала його США. Уряд США хотів продати яхту і перерахувати гроші в Україну.

Проте процедура ускладнилася, оскільки інший російський мільярдер, Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, заявив, що Amadea насправді належить йому.

У судових матеріалах Міністерство юстиції США назвало Худайнатова «солом'яним власником» Керімова. Худайнатов це заперечує.

Поки не завершиться судова тяганина, Штати сплачуватимуть вартість обслуговування судна. Щоб зменшити ці витрати, уряд США попросив дозволу продати судно та конвертувати його вартість у готівку. Така практика відносно поширена у справах про цивільну конфіскацію, коли вартість активу швидко знецінюється або його утримання є надто дорогим.

Але Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка постановив, що витрати на утримання Amadea не були «надмірними».

"Чи є витрати на технічне обслуговування Amadea надмірними, суд не повинен дивитися виключно на загальну суму витрат на технічне обслуговування в доларах, а повинен головним чином розглянути, чи є ці суми більшими, ніж зазвичай, порівняно з витратами на технічне обслуговування інших аналогічні яхти", – написав суддя в ухвалі.

Уряд США не зміг довести, що витрати відповідають цьому стандарту, постановив суд. Міністерство юстиції має право оскаржити це рішення.

Через два дні після рішення адвокати, що представляють Худайнатова та компанію, яка безпосередньо володіє Amadea, подали позов, в якому виступають проти спроб уряду США вилучити Худайнатова зі справи. Прокуратура стверджує, що Худайнатов не є фактичним власником яхти, тобто він не має права оскаржувати її конфіскацію. Але у позовній заяві адвокатів стверджується, що справжнім власником є Худайнатов і, таким чином, Amadea взагалі не підлягає конфіскації.

Міністерство юстиції США поки що ніяк не прокоментувало ситуацію.

Хто такий Сулейман Карімов