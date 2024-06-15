Дуда: Лише Росія винна в війні, але роль мав і "лялька Путіна" Лукашенко

Лише Росія винна в початку війни проти Україні, але треба пам'ятати про Олександра Лукашенка. Про це польський президент Анджей Дуда сказав на Глобальному саміті миру.

Дуда нагадав про пригнічення Лукашенком його власного народу, а також те, що він дозволив російській армії напасти на Україну з білоруської території. Згадав Дуда і про низку гібридних атак проти Польщі та країн Балтії.

"Лише Росія винна в війні, але це не означає, що Росія діє самостійно. Я звертаюся до ролі, яку лялька Путіна в Білорусі Олександра Лукашенка відіграв у цій війні, в той час як пригнічував своїх власних людей", – сказав він.

Дуда підкреслив, що Україна як жертва агресії має право захищатися будь-яким способом, який дозволяє міжнародне право. Польський президент вважає, що дорога до тривалого миру буде довгою і сповненою викликів. Він схвалив рішення організаторів заходу сфокусуватися сьогодні на "менш контраверсійних питаннях".