Зеленський на полях Саміту миру зустрівся з президентами Чилі та Грузії

Президент Володимир Зеленський на полях Саміту миру провів зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі і з президентом Чилі Габріелем Боричем.
Про це повідомила пресслужба президента.
Зеленський розповів Зурабішвілі про російський повітряний терор проти енергетичної системи України та наголосив, що наша країна докладає всіх можливих зусиль для відновлення генерації електроенергії.
"Дякую за вашу участь у Саміті, це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку та висловлюю найкращі побажання вашій країні, вашому суспільству. Я впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі – разом і назавжди", – сказав президент.
Президенти наголосили на безальтернативності шляху європейської інтеграції для України та Грузії.
Зеленський також провів зустріч із президентом Чилі Габріелем Боричем. Президент України відзначив особисту участь Борича в Глобальному саміті миру та широке представництво країн Латинської Америки на рівні лідерів.
"Дякую за ваше рішення взяти участь у Саміті. Ми дуже раді бачити таких важливих партнерів", – сказав Зеленський.
Співрозмовники обговорили очікування від Глобального саміту миру та подальші кроки з реалізації Формули миру.
"Для нас дуже важливо підтримувати Україну, її територіальну цілісність. Ми тут, ми продовжимо міцно підтримувати вашу позицію", – сказав президент Чилі.
Зеленський і Борич обмінялися думками стосовно можливості організації зустрічі щодо подальшої реалізації Формули миру та двосторонньої співпраці.
Раніше Зеленський також провів зустріч із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.
Саміт миру
- Сьогодні у Швейцарії почався Глобальний саміт миру. У листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський на виступі перед лідерами Group of 20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії. Вони містять 10 пунктів. Пропозиції назвали українською Формулою миру.
- Цьогоріч узимку голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991. На першому саміті зусилля будуть сконцентровані довкола трьох пунктів формули: ядерної та продовольчої безпеки та обміну полоненими.