Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії перед Самітом миру

На заході обговорюватимуть три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Перед початком інавгураційного Саміту миру Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Швейцарії та особисто Амхерд за лідерство та співпрацю в організації інавгураційного Глобального саміту миру.

Під час зустрічі вони обговорили останні приготування й технічні деталі організації заходу. Зеленський та Амхерд відзначили, що до інавгураційного Саміту миру вдалося залучити безпрецедентне представництво учасників – 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів: Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, Африки, Європи, Тихоокеанського регіону, Австралії, Північної Америки. Дві третини країн-учасниць представлені на найвищому рівні.

"Ще частина країн і лідерів проявили інтерес до нашого Саміту та відреагували на миротворчий імпульс Формули миру. І навіть якщо їх сьогодні тут, на першому Саміті, немає, нам вдалося повернути світові ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює, бо світ має силу", – зазначив Зеленський.

В Офісі президента також зазначили, що під час Саміту учасники обговорять три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Саміт миру

Сьогодні у Швейцарії почався Глобальний саміт миру. За даними швейцарської сторони, список учасників загалом налічує представників 92 країн та вісім міжнародних організацій.

У листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський на виступі перед лідерами Group of 20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії. Вони містять 10 пунктів. Пропозиції назвали українською Формулою миру.

Цьогоріч узимку голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.

Президент Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою.

Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру. Окрім того, Україна хоче отримати гарантії енергетичної і ядерної безпеки. А перед тим, як сідати за стіл переговорів із Росією, потрібно отримати "детальний план, погоджений світом". На думку українського президента, що більша кількість країн підпишуться під цим планом, тим важче росіянам буде від нього відступити.

Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991. На першому саміті зусилля будуть сконцентровані довкола трьох пунктів формули: ядерної та продовольчої безпеки та обміну полоненими.



