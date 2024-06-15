Естонія з Аргентиною просуватимуть один із пунктів мирного плану Зеленського

Естонія разом із Аргентиною допомагатимуть Україні просувати один із пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського. Йдеться про пункт, що стосується відновлення територіальної цілісності та імплементації принципів Статуту ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише ERR.

"Україна хотіла поставити ту чи іншу країну на кожен пункт. Естонія разом з Аргентиною взяла на себе відповідальність забезпечити п’ятий пункт цього плану, який означає дію принципу територіальної цілісності та Статуту ООН, тобто стійкість принципу міжнародного права", – сказав Цахкна.

Проте він уточнив, що взяття на себе такого завдання не означає, що Естонія та Аргентина повинні добитися припинення російської окупації в Україні.

"Це означає діяльність, яку ми робимо в будь-якому випадку: активна поведінка в усіх міжнародних організаціях, координація, поширення меседжів і не лише в ключі країн, які з нами погоджуються, але, наприклад, серед країн Глобального Півдня чи інших країн", – сказав він.

Одним із місць, де Естонія стежить за цим питанням, є Глобальний саміт миру, який відбувається у Швейцарії.

"Ми дуже активно працюємо над текстом цієї декларації, щоб включити в неї ці принципи – це лише один приклад. Але так, ми, так би мовити, сторожові в цій темі", – сказав міністр.