Словаччина на саміті в Швейцарії підтримала мир на основі статуту ООН і перспективу України в НАТО

Словаччина на саміті миру висловила підтримку миру в Україні відповідно до Статуту ООН. Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар сказав, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо не зміг приїхати у зв'язку з вчиненим на нього замахом, але він слідкує за подією.

Бланар додав, що війна проти України відбувається на європейській землі, але має далекосяжні глобальні наслідки. Тому, на його погляд, неможливе стійке рішення, якщо глобальні гравці не будуть конструктивно співпрацювати, спираючись на Статут ООН і міжнародне право.

"Дуже важливо для збереження миру діяти на основі міжнародного права", – сказав він.

Словацький міністр заявв, що його країна дуже занепокоєна безпекою ЗАЕС і підтримує зусилля МАГАТЕ щодо безпеки цієї станції. Тож словацький уряд підтримав роботу МАГАТЕ фінансово.

"Україна повинна вистояти, щоб стати суверенною, демократичною державою зі стабільними міжнародно визнаними кордонами і стати на стійкий шлях членства в ЄС та НАТО", – додав представник Словаччини.

Він також сказав, що Словаччина допомагає Україні з електроенергією і продовжуватиме це робити. Присутність на саміті миру Бланар пояснив тим, що його країна підтримує кожну мирну ініціативу.

"Але дуже важливо, щоб всі стейкхолдери були залучені", – підсумував він.