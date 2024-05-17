​Замах на Фіцо як початок масштабної гібридної атаки Росії на ЄС

15 травня 2024 року Роберт Фіцо, чотириразовий прем’єр-міністр Словаччини, відомий проросійськими поглядами , дістав чотири вогнепальні поранення внаслідок збройного нападу в місті Гандлова. Зловмисника затримали, він зізнався у злочині. Це 71-річний пенсіонер Юрай Цінтула , активний учасник напіввійськової проросійської організації «Словацькі призовники» ( Slovenskí Branci ), що позиціонує себе як національне добровольче громадянське ополчення.

Фото: rtvs.sk Охоронці надають допомогу прем'єру Фіцо (праворуч) після замаху

Я категорично засуджую напад на Роберта Фіцо і бажаю йому скорішого одужання. «Держу пальці за Фіцо», як кажуть словаки. Проте в історії замаху на словацького прем’єра є деталі, які, якщо уважно вивчати, схожі на елементи масштабної рашистської ІПСО. Надто почерк знайомий.



Чим Фіцо «заслужив» чотири кулі?

Четверте прем’єрство Фіцо відзначив швидкими рішеннями, які сприйняли як обмеження демократії та свобод, викликали спротив у словацькому суспільстві та занепокоїли керівництво ЄС. По-перше, уряд ліквідував так звану спеціальну прокуратуру, яка покликана боротися з корупцією на вищих щаблях державної влади. Цей орган порушив низку кримінальних справ проти соратників Фіцо часів його попередніх прем’єрств. Зараз майже всі справи закрили, підозрювані не тільки на волі — багато хто знову у владі.

По-друге, уряд Фіцо веде масований наступ на медіа, реорганізує під своїх, підконтрольних владі менеджерів громадське телебачення — управління ним планують передати так званій етичній комісії, мов за часів соціалізму.

По-третє, переставили кадри й у вищій раді юстиції. Посади отримали судді, чия репутація, м’яко кажучи, обурює частину суспільства.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

По-четверте, на міжнародному рівні уряд Словаччини відновив офіційні стосунки — «співробітництво в культурній і військовій пам’ятковій галузі» — з РФ на рівні керівників МЗС двох країн.

Усе це, повторюю, мало суспільний спротив. Але суто мирний — без жодних сутичок з поліцією чи хоча б поодинокого биття шибок. Попри це, саме Фіцо та його соратники по владній коаліції регулярно переконували, при цьому публічно, що як реформатори вони перебувають під шаленою атакою опозиції та «ліберальних медіа», що «розпалюють ворожнечу і пашать ненавистю на адресу влади». У представників влади навіть з’явився термін «ворожі медіа» (nepriateľské médiá) — це про словацькі ЗМІ.



Фіцо передбачав замах на вищих посадових осіб

10 квітня 2024 року на своїй сторінці у Facebook Фіцо написав: «На вулицях вульгарно лають урядових політиків, і я тільки чекаю, коли ця фрустрація обернеться вбивством одного з провідних урядовців. І я ні на міліметр не перебільшую...».

Провину за таку ситуацію і Фіцо, і його однодумці покладали виключно на демократичну опозицію та ЗМІ.

Передбачення вибухово здійснилося

І ось пролунали постріли в прем’єра. Після першого шоку багато хто в Словаччині більше здивувався, ніж перелякався. Незважаючи на передбачення прем’єра, влада аж до самого замаху не робила жодного кроку, аби посилити безпеку урядовців.

І хто в підсумку стріляє в прем’єра?

Фото: freepressjournal.in Затримання Цінтули після замаху

Пенсіонер, колишній шахтар, а потім професійний охоронець Юрай Цінтула (Juraj Cintula). Численні словацькі ЗМІ написали, що Цінтула, за твердженнями його близьких, крім участі в добровольчому ополченні, по життю був ліваком, так би мовити, непримиренним революціонером, таким собі словацьким Че Геварою. Тобто ідеологічно Цінтула дуже близький до Роберта Фіцо та його однопартійців, котрі, судячи з усього, сумують за часами соціалізму й дружби із СРСР.

До того ж Цінтула — публічна особа, письменник. З його творчості випливає, що він займає ще й антисеміт і ксенофоб: наприклад, проти ромів, проти будь-яких мігрантів у Європі. І з усім цим багажем буквально через декілька хвилин після замаху, уже затриманий, перебуваючи у відділку поліції, Цінтула дає на камеру інтерв’ю «ворожим медіа» про те, що він... проти політики влади, проти обмежень ЗМІ й свобод, проти Фіцо та за демократів і лібералів.

Відео із зізнанням Цінтули поширили за декілька годин до офіційних коментарів МВС. Також ще до їхньої появи партнери Фіцо по владній коаліції — віцеголови словацького парламенту Андрей Данко (Andrej Danko) та Любош Блага (Ľuboš Blaha), шалені прихильники Росії — встигають дати коментарі ЗМІ, що в усьому винні особисто президентка Зузана Чапутова (Zuzana Čaputová), яка завершує свою каденцію, демократична опозиція та ліберальні медіа. Одними з перших підтримку Фіцо, разом з європейськими політиками й президентом США, висловлюють і посол РФ у Словаччині й особисто Путін. Це все з переляку публікують ті самі «ворожі медіа».

Фото: EPA/UPG Лікарня в Банській Бистриці, де перебуває прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після поранення, 16 травня 2024 року.

Деталі замаху, що разом зі співчуттям викликають подив

Цінтула вистрілив у Фіцо, коли той підійшов до невеличкої, приблизно з 20 осіб, групи, що вітала прем’єра. Там поліції та охорони в цивільному — судячи з численних відео й фото — було більше, ніж прихильників прем’єра.

Серед останніх здебільшого були пенсіонери. І Цінтула вистрілив із пістолета ČZ P-09, калібр 9 міліметрів Luger, аж п’ять разів. Чотири кулі — просто в прем’єра. З цього приводу колишній голова державної служби охорони Словаччини Юрай Забойник (Juraj Zábojník), який відповідав за безпеку Папи Римського Франциска під час візиту до Словаччини, висловив подив: як нападник влучив чотири рази в прем'єра, а в його охоронців — жодного?! Охорона, переконаний Забойник, не спрацювала. Саме охоронці мусили прийняти на себе — в ідеалі — усі кулі, ну принаймні дві-три. Такої самої думки більшість словацьких експертів з безпеки.

Не кажучи вже про попередження всім правоохоронцям — передбачення самого прем’єра про замах... А ось міністр МВС Матуш Шутай Ешток (Matúš Šutaj Eštok) вважає, що охорона відпрацювала на повну. Жодного критичного зауваження на адресу міністра та його підлеглих і з боку чинної влади. Можливо, громадськість просто не усвідомлює, на відміну від обізнаних посадових осіб, справжніх цілей всього дійства?

Не знаю. Але особисто я декілька разів бачив на власні очі поранення та вбивство людей з вогнепальної зброї. Поранення кулею калібру 9 міліметрів Luger супроводжує рясна кровотеча. Навіть палець людина поріже — і вже на підлогу, на одяг крапає кров. Ось і Ешток каже, що один охоронець був весь у крові Фіцо. Але чомусь слідів кровотечі геть не видно на жодному знімку чи відео — ані на Фіцо, ані на охоронцях, ані на бетонних плитах, по яких пораненого прем’єра метрів десять тягнули до лімузина... Дочекаємося підсумків слідства.

Фото: Jan Kroslak/TASR Транспортування Фіцо до лікарні після замаху

Про вже очевидні наслідки замаху

Під лікарнею, де перебуває Фіцо, пенсіонери з прапорами Словаччини вголос моляться за його порятунок. Рейтинг прем’єра та його партії «Смєр» (Smer) стрімко зростає. 8 червня в Словаччині вибори до Європарламенту. Від країни в Брюссель потраплять 15 парламентарів. Уся республіка заклеєна рекламою партії Фіцо. Лозунг «Смєру»: «За мир у Європі». Вочевидь, «Смєр», яка не вважає РФ ворогом і загрозою для ЄС, має всі шанси перемогти й делегувати в Європарламент «прибічників миру».

Роберта Фіцо тримають у лікарні подалі від столиці — у регіональній клініці, неподалік місця замаху. Генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка (Maroš Žilinka) оголосив «інформаційне ембарго» на справу Фіцо — крім визначених посадовців, ніхто не може коментувати замах публічно.

Роберт Каліняк (Robert Kaliňák), заступник Фіцо в уряді й партії, а також міністр оборони Словаччини, уже заявив що починається будівництво нової Словаччини: «...треба знову вчити словацьку демократію ходити». За його словами, від деяких речей громадянам доведеться відмовлятися, а до дечого звикати.

Влада відслідковує всі ворожі прояви та заклики до насильства й агресії. За словами Матуша Ештока, лише 16 травня виявили аж 35 дописів у соціальних мережах про схвалення замаху на прем’єра Фіцо. Поліція вживає заходів, аби розшукати авторів і покарати. Невідомо, чи виявила вона якісь прояви ненависті на адресу ЄС, демократичної опозиції чи журналістів (за попереднього прем’єрства Фіцо вбили журналіста разом з нареченою. – Авт.), якими щедро сиплять прихильники й соратники Фіцо.

Надзвичайного стану в країні поки що не запроваджують...