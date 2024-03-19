Президентка Словаччини прокоментувала антиукраїнську позицію уряду Фіцо

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова прокоментувала антиукраїнську позицію уряду Фіцо, заявивши, що попередні уряди підтримували Україну.

Про це Чапутова сказала на брифінгу у Празі, передає Радіо Свобода.

"Багато країн Європи вирішили підтримати Україну, щоб за стіл перемовин вона сіла сильнішою, щоб виборола легітимнішу позицію – що є абсолютно справедливим і правильним. На цьому ґрунтувалася і позиція попередніх урядів Словаччини. Але, здається, поточна влада має іншу точку зору", – зазначила очільниця Словаччини.

На її думку, імовірно, Чехія вирішила призупинити міжурядові консультації із Словаччиною саме через нещодавні заяви членів словацького уряду.