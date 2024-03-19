Президентка Словаччини прокоментувала антиукраїнську позицію уряду Фіцо

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова прокоментувала антиукраїнську позицію уряду Фіцо, заявивши, що попередні уряди підтримували Україну.
Про це Чапутова сказала на брифінгу у Празі, передає Радіо Свобода.
"Багато країн Європи вирішили підтримати Україну, щоб за стіл перемовин вона сіла сильнішою, щоб виборола легітимнішу позицію – що є абсолютно справедливим і правильним. На цьому ґрунтувалася і позиція попередніх урядів Словаччини. Але, здається, поточна влада має іншу точку зору", – зазначила очільниця Словаччини.
На її думку, імовірно, Чехія вирішила призупинити міжурядові консультації із Словаччиною саме через нещодавні заяви членів словацького уряду.
- Нещодавно прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала змінив промову під час виступу перед союзниками щодо ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України. Він прийняв таке рішення, дізнавшись, що за столом також буде присутній прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.
- У столиці Словаччини Братиславі відбулася акція на підтримку України. Тисячі протестувальників вимагали від уряду Роберта Фіцо припинити свою проросійську риторику та допомагати нашій державі боротися з російською агресією.
- Через зустріч міністра закордонних справ Словаччини із Сергієм Лавровим країна посварилася із Чехією та припинила практику спільних засідань міністрів.