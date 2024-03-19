Ердоган привітав Путіна з перемогою в виборах та нагадав про готовність бути посередником "у поверненні за стіл переговорів"

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном із Володимиром Путіним, якого вчора вп'яте оголосили президентом Росії. Ердоган привітав його із цим.

Повідомлення про розмову опублікувала президентська канцелярія. Судячи з нього, в розмові йшлося і про Україну.

"Президент Ердоган заявив, що вірить у те, що позитивний курс турецько-російських відносин триватиме в новий період, і заявив, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль посередника у поверненні за стіл переговорів в Україні", – йдеться у повідомленні.

Учора Росія оголосила, що Путін правитиме нею п'ятий термін, до 2030-го. Під час виборів на російській території не було міжнародних спостерігачів, а можливості для спостерігачів-росіян були значно обмеженими. Окрім того, Росія влаштувала вибори Путіна ще й на окупованій території України, що є незаконним. ЄС уже виступив із засудженням цього і сказав, що ніколи не визнає результатів.