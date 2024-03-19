Ердоган привітав Путіна з перемогою в виборах та нагадав про готовність бути посередником "у поверненні за стіл переговорів"

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном із Володимиром Путіним, якого вчора вп'яте оголосили президентом Росії. Ердоган привітав його із цим.
Повідомлення про розмову опублікувала президентська канцелярія. Судячи з нього, в розмові йшлося і про Україну.
"Президент Ердоган заявив, що вірить у те, що позитивний курс турецько-російських відносин триватиме в новий період, і заявив, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль посередника у поверненні за стіл переговорів в Україні", – йдеться у повідомленні.
Учора Росія оголосила, що Путін правитиме нею п'ятий термін, до 2030-го. Під час виборів на російській території не було міжнародних спостерігачів, а можливості для спостерігачів-росіян були значно обмеженими. Окрім того, Росія влаштувала вибори Путіна ще й на окупованій території України, що є незаконним. ЄС уже виступив із засудженням цього і сказав, що ніколи не визнає результатів.
- Під час повномасштабної війни Росії проти України Ердоган намагається балансувати між сторонами. Анкара не розриває відносин із Москвою, але і не підтримує агресію.
- Нещодавно з офіційним візитом до Туреччини літав президент України Володимир Зеленський. Візиту був досить несподіваним, оскільки за декілька тижнів до нього Зеленський повідомив, що найближчим часом не планує зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Однак він сказав, що з Анкарою триває робота щодо звільнення полонених, зокрема мешканців Криму.
- У січні медіа писали про підготовку візиту до Туреччини російського президента РФ та президента Ірану. Однак поїздка Путіна так і не відбулася, а от іранський президент приїхав.
- Туреччина допомагає в питаннях звільнення полонених, продовольчої безпеки та постачанням безпілотників Bayraktar. Але водночас країна не впроваджувала антиросійських санкцій, хоча, за даними Bloomberg, нарешті почала частково їх дотримуватися. Ердоган також неодноразово пропонував свою допомогу для мирних переговорів між Україною із Росією, а в березні 2022 Туреччина приймала українську і російську делегації – тоді перемовини між країнами ще тривали.