Трампу загрожує конфіскація майна: компанії відмовляються дати йому гроші на виплату штрафу за шахрайство

Експрезидент США звертався вже до 30 поручителів, але ніхто не готовий дати йому понад 450 мільйонів доларів.

Дональд Трамп може втратити частину свого майна: політику загрожує конфіскація, якщо він упродовж наступних шести днів не знайде спосіб виплатити понад 450 мільйонів доларів штрафу за шахрайство.

Як пише Reuters, республіканець має внести цю суму на рахунки штату Нью-Йорк, де був визнаний винним у тому, що завищував вартість нерухомості задля отримання вигідніших умов кредитування. Для сплати штрафу у Трампа є час до 25 березня.

Експрезидент звертався вже до 30 компаній-поручителів, які могли б надати йому кошти для залагодження питання. Проте усі вони відповіли відмовою.

Адвокати Трампа намагаються домогтися перенесення терміну виплати, називаючи суму у 454 мільйони доларів "надмірною". Вони просять суд зменшити розмір застави до 100 мільйонів доларів на час, поки буде розглянуто апеляцію.