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Суд відмовився зняти з Трампа звинувачення у справі про секретні документи

Кримінальне провадження щодо республіканця у Флориді триватиме й надалі.

Суд відмовився зняти з Трампа звинувачення у справі про секретні документи
Дональд Трамп
Фото: ctvnews.ca

Суд у штаті Флорида не став наслідувати приклад колег із Джорджії і знімати з Дональда Трампа бодай частину звинувачень у кримінальній справі. 

Як повідомляє CNN, мова про закиди на адресу експрезидента США в тому, що він переміщував "коробки із документами" з Білого дому до свого маєтку в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Прокуратура вилучила у будинку мільярдера понад 300 матеріалів з грифом "цілком таємно". 

Судові дебати тривали близько чотирьох годин. Зрештою суддя Айлін Кеннон визнала, що аргументи адвокатів Трампа щодо певної "розмитості законодавства" з цього питання мають право на розгляд, проте це варто зробити вже під час брифінгу для присяжних або у вигляді клопотання впродовж процесу. Проте для зняття звинувачень цього не досить. 

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