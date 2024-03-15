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У парламенті Молдови зняли недоторканність з проросійської депутатки

Марину Таубер звинувачують у фінансових махінаціях та втручанні у ведення правосуддя. 

У парламенті Молдови зняли недоторканність з проросійської депутатки
Фото: newsmaker.md

Молдовський парламент проголосував за зняття депутатського імунітету з Марини Таубер - соратниці проросійського олігарха-втікача Ілана Шора.

Як пише "Європейська правда", виконувач обов'язків генпрокурора країни Іон Мунтяну звернувся із закликлом позбавити депутатку недоторканності, щоб притягнути її до відповідальності за низкою звинувачень.

Йдеться про те, що у квітні 2023 року Таубер погрожувала суддям та прокурорам під час розгляду апеляції у справі Шора. Також проти депутатки порушено кримінальну справу щодо незаконного фінансування партії та фальсифікації фінансових звітів.

За позбавлення депутатки імунітету проголосували 57 представників правлячої партії "Дія і справедливість". Сама Таубер відкинула звинувачення, назвавши їх переслідуванням опозиції.

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