Європейський союз шукає способи зміцнення оборонної промисловості, — Bloomberg

Має бути механізм, який забезпечує доступ до сировини.

На тлі війни в Україні та протистояння між Ізраїлем та ХАМАСом, Європейський Союз почав шукати шляхи зміцнення сектору оборонної промисловості, пише Bloomberg.

Зазначається, що президент Європейської ради Шарль Мішель планує використати саміт лідерів ЄС наступного тижня, щоб висловити занепокоєння щодо розвитку оборонної промисловості. А також пошуки механізму пріоритетності оборонної промисловості під час конкуренції з цивільними товарами в разі нестачі матеріалів і забезпечення довгострокових контрактів для оборонних компаній.

ЄС намагається наростити свій оборонний потенціал після вторгнення Росії в Україну та після років недофінансування державами-членами. Війна між Ізраїлем і ХАМАСом на Близькому Сході, а також можливість повернення Дональда Трампа в Білий дім додають терміновості зусиллям блоку з підвищення своєї автономії в обороні.

У понеділок Мішель зустрівся з представниками великих оборонних компаній. На зустрічі були присутні близько 10 керівників компаній, зокрема генеральні директори Rheinmetall AG, Airbus SE, Milrem Robotics, Nammo AS, Nexter, Naviris і президент Saab AB.

Під час зустрічі були присутні глава промисловості ЄС Тьєррі Бретон і виконавчий директор Європейського оборонного агентства.

Однією з ключових вимог представників компаній було підвищення передбачуваності витрат на оборону за допомогою довгострокових державних контрактів. За їхніми словами, цей крок поліпшить виробничі потужності та готовність.

Компанії були стурбовані доступом до сировини, найважливіших мінералів та інших хімікатів, які необхідні для виробництва, кажуть люди. Вони вважають, що має існувати механізм, який забезпечує доступ до цих матеріалів, оскільки цивільний сектор має пріоритет у разі виникнення вузьких місць.

Доступ до критично важливих матеріалів став серйозною проблемою для ЄС після пандемії. Крім того, чиновники побоюються, що Китай може використати, як зброю, своє домінування над деякими ключовими ресурсами, осбливо у часи розвитку технологій.

Цей доступ став ще більш актуальним на тлі глобальної конкуренції за прискорення розвитку чистих і цифрових технологій.

Під час дискусії учасники також говорили про важливу роль, яку Європейський інвестиційний банк відіграватиме у збільшенні інвестицій в оборонну промисловість.