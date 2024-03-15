МЗС Молдови: Якщо Росія проведе вибори президента у Придністров'ї, Кишинів обіцяє відповідь

Молдова відповість у разі проведення Росією виборів президента у Придністров'ї.
Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой в інтерв'ю "Європейській правді".
За словами Попшоя, це вже не вперше Кишинів опиняється у ситуації, коли РФ організовує голосування у сепаратистському регіоні країни.
За словами глави МЗС, на попередніх виборах у Придністровському регіоні Молдови росіяни повідкривали 24 виборчі дільниці. Зараз озвучують плани про шість.
Попшой сказав, що з цього приводу Кишинів викликав російського посла, щоб "висловити наш рішучий протест цим планам".
"Якщо вони це зроблять, ми вчинимо дії у відповідь вже найближчим часом", – наголосив молдовський міністр.
- Днями придністровські ЗМІ з посиланням на повідомлення посольства Росії у Молдові повідомили, що Росія планує відкрити виборчі дільниці у день "виборів" президента Росії 17 березня. Зокрема, ідеться про дільниці у Тирасполі, Бендерах, Рибниці та Григоріополі.