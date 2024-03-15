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Радбез ООН збереться на засідання через незаконні "вибори" президента Росії

Засідання скликала Україна за підтримки Словенії. 

Радбез ООН збереться на засідання через незаконні "вибори" президента Росії
Фото: EPA/UPG

Рада безпеки ООН збереться на засідання щодо незаконних так званих виборів президента Росії на окупованій території України. Засідання скликала Україна за підтримки Словенії.

Воно відбудеться 15 березня о 21:05 за Києвом, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Україна закликала провести засідання щодо цього ще 4 березня.

"Рада Безпеки збереться о 15:05 у п'ятницю (21:05 за київським часом) на засідання, яке запросила Україна за підтримки Словенії, щоб обговорити нелегітимну спробу так званих «президентських виборів», які Росія організовує з 15 по 17 березня в тимчасово окупованому українському Криму та на частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України", – повідомив він.

  • Нічого спільного зі справжніми виборами організований Кремлем процес не має. На них не присутні незалежні спостерігачі. Під час "вибору" Путіна мешканців окупованих територій супроводжують озброєні окупанти.
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