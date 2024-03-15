Радбез ООН збереться на засідання через незаконні "вибори" президента Росії

Рада безпеки ООН збереться на засідання щодо незаконних так званих виборів президента Росії на окупованій території України. Засідання скликала Україна за підтримки Словенії.

Воно відбудеться 15 березня о 21:05 за Києвом, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Україна закликала провести засідання щодо цього ще 4 березня.

"Рада Безпеки збереться о 15:05 у п'ятницю (21:05 за київським часом) на засідання, яке запросила Україна за підтримки Словенії, щоб обговорити нелегітимну спробу так званих «президентських виборів», які Росія організовує з 15 по 17 березня в тимчасово окупованому українському Криму та на частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України", – повідомив він.