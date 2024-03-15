В Італії поліція оштрафувала 103-річну водійку за недійсні права

Джузеппіна Молінарі не вважає, що вік заважає їй кермувати.

Поліція Італії повідомила про унікальну порушницю в містечку Бондено біля Феррари: оштрафувати довелося водійку, вік якої становить 103 роки.

Як пише The Guardian, близько першої ночі правоохоронцям зателефонували щодо небезпечного руху автівки у середмісті. Виявилося, що за кермом була 103-річна Джузеппіна Молінарі. Вона їхала до своїх друзів, проте заблукала.

Автомобіль донни виявився незастрахованим, а сама вона мала водійське посвідчення, в якого закінчився термін дії. За італійськими законами, люди старші 80 повинні оновлювати права кожних 2 роки.

Молінарі в інтерв'ю місцевим ЗМІ заявила, що на час без автівки придбає собі мопед. А поки їздитиме до друзів на велосипеді.