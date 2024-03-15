Ріші Сунак заперечив призначення парламентських виборів на 2 травня

Прем'єр-міністр Британії поклав край чуткам, що загальні вибори відбудуться в один день з місцевими.

Очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак після тижнів мовчання заявив пресі, що не має наміру призначати парламентські вибори на 2 травня.

Як пише The Guardian, серед членів Палати громад давно ходили чутки, що прем'єр хоче поєднати місцеві вибори із загальними - щоб потенційна поразка консерваторів на рівні мерів та місцевих рад не призвела до ще більшого падіння загальнонаціонального рейтингу партії.

До четверга Сунак вперто відмовлявся коментувати інформацію щодо наміру ініціювати ранні вибори. Але зрештою був змушений це зробити, заявивши, що загального волевиявлення 2 травня не буде. Як і раніше, голова уряду має намір розпустити парламент не раніше другої половини 2024 року.

За проведення виборів у травні виступала опозиційна партія лейбористів, яка, за оцінками експертів, отримає більшість у наступному парламенті та перерве 14-річний період перебування консерваторів при владі.