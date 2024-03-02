Ріші Сунак: "Демократія під прицілом екстремізму"

Голова британського уряду Ріші Сунак звернувся до нації із промовою щодо протистояння екстремізму. За твердженням BBC, виступ прем'єра "готувався поспішно" і став реакцією на перемогу пропалестинського кандидата Джорджа Ґеловея на проміжних виборах до парламенту в окрузі Рочдейл.

З трибуни біля свого офісу на Даунінґ-стріт Сунак заявив, що Сполучене Королівство має справу з безпрецедентним зростанням кількості злочинів на ґрунті екстремізму. "Демократія перебуває під прицілом сил, які намагаються нас розколити", - попередив Сунак.

Прем'єр наголосив на неприпустимості ненависті, породженої війною на Близькому Сході: "Ніхто не має права залякувати дітей з єврейської школи або ображати жінок-мусульманок за дії терористичної групи, до якої вони не мають жодного відношення". Політик також повідомив, що поліція буде жорсткіше контролювати безпеку під час протестних акцій.

Опозиція в особі лідера Лейбористської партії Кіра Стармера підтримала риторику прем'єра щодо заклику до єдності та засудження залякувань. Натомість інші політсили розкритикували Сунака, заявивши, що саме консерватори "посіяли зерна розбіжностей, які зараз доводиться пожинати".