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Ріші Сунак: "Демократія під прицілом екстремізму"

Прем'єр Великої Британії виголосив 10-хвилинну промову щодо спроб "розколоти суспільство".

Ріші Сунак: "Демократія під прицілом екстремізму"
Ріші Сунак
Фото: BBC

Голова британського уряду Ріші Сунак звернувся до нації із промовою щодо протистояння екстремізму. За твердженням BBC, виступ прем'єра "готувався поспішно" і став реакцією на перемогу пропалестинського кандидата Джорджа Ґеловея на проміжних виборах до парламенту в окрузі Рочдейл.

З трибуни біля свого офісу на Даунінґ-стріт Сунак заявив, що Сполучене Королівство має справу з безпрецедентним зростанням кількості злочинів на ґрунті екстремізму. "Демократія перебуває під прицілом сил, які намагаються нас розколити", - попередив Сунак.

Прем'єр наголосив на неприпустимості ненависті, породженої війною на Близькому Сході: "Ніхто не має права залякувати дітей з єврейської школи або ображати жінок-мусульманок за дії терористичної групи, до якої вони не мають жодного відношення". Політик також повідомив, що поліція буде жорсткіше контролювати безпеку під час протестних акцій.

Опозиція в особі лідера Лейбористської партії Кіра Стармера підтримала риторику прем'єра щодо заклику до єдності та засудження залякувань. Натомість інші політсили розкритикували Сунака, заявивши, що саме консерватори "посіяли зерна розбіжностей, які зараз доводиться пожинати".

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