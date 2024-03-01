Євросоюз розблокував для Угорщини ще 2 млрд євро

Після тримісячної оцінки реформ Угорщини у сферах освіти і гендерної рівності Єврокомісія дійшла висновку, що можна частково розблокувати заморожені кошти. Мова йде про 2 мільярди євро, пише угорське видання Portfolio.

Офіційний представник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер повідомив, що нинішня позитивна оцінка зусиль Будапешта не пов'язана з іншими вимогами, як-от реформами в галузі верховенства права чи боротьбою з корупцією.

У грудні 2022 року Єврокомісія встановила 16 вимог при укладанні угоди про партнерство з Угорщиною. Два з них - так звані тематичні вимоги - стосувалися сфер освіти і гендерної рівності.

Після виконання останніх вимог вивільнені 2 млрд євро - це частина понад 30 мільярдів євро, виділення яких для Угорщини блокує ЄС.

Після останнього рішення Єврокомісії обсяг заморожених коштів знизився до позначки 19 мільярдів євро. Одна частина з них - гранти і позики на боротьбу з COVID-19, решта – так звані фонди згуртованості.

Будапешт поки не виконав решту вимог Єврокомісії, аби розблокувати ці кошти. Якщо вони поступатимуть в угорський бюджет пізніше, у міру виконання домовленостей, що уряд Орбана не зможе встигнути вкластися в терміни закриття проєктів і виплат - до серпня 2026 року.