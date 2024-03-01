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У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями

Зранку 1 березня польські правоохоронці попередили про зменшення кількості машин, які щогодини можуть перетинати кордон.

У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями
Страйк у Польщі
Фото: Європейська правда

Зранку 1 березня польська поліція повідомила про зменшення кількості авто, які щогодини можуть перетинати кордон: якщо 29 лютого цифра сягала до 26 вантажівок, то до 1 березня протестувальники встановили ліміт машина на годину.

Як повідомляє "Європейська правда", українські водії вирушили до протестувальників на переговори. Дорогою їх оточила поліція і спецпризначенці, розбили на декілька груп і не дали наблизитися до страйкарів.

Крім того, українців не хотіли відпустити назад до їхніх машин і кемпінгів. Блокування тривало щонайменше дві години. Опісля правоохоронці дозволили українцям повернутися. 

Поліція Польщі почала звинувачувати українських водіїв у тому, що вони начебто хотіли заблокувати дорогу. Водії кажуть, що це неправда. Українське посольство повідомило, що знає про ситуацію і перебуває в діалозі з польською поліцією.

Наразі швидкість пропуску через кордон не збільшилася.

У протестах також взяли участь польські далекобійники.

Ситуація на кордоні з Польщею 

  • 9 лютого польські фермери відновили блокування українського кордону. Це сталося після того, як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. 
  • Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони домоглися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
  • Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. 
  • Нещодавно Україна представила Польщі план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння".
  • Натомість дням стало відомо, що Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон.
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