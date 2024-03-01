У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями

Зранку 1 березня польські правоохоронці попередили про зменшення кількості машин, які щогодини можуть перетинати кордон.

Зранку 1 березня польська поліція повідомила про зменшення кількості авто, які щогодини можуть перетинати кордон: якщо 29 лютого цифра сягала до 26 вантажівок, то до 1 березня протестувальники встановили ліміт машина на годину.

Як повідомляє "Європейська правда", українські водії вирушили до протестувальників на переговори. Дорогою їх оточила поліція і спецпризначенці, розбили на декілька груп і не дали наблизитися до страйкарів.

Крім того, українців не хотіли відпустити назад до їхніх машин і кемпінгів. Блокування тривало щонайменше дві години. Опісля правоохоронці дозволили українцям повернутися.

Поліція Польщі почала звинувачувати українських водіїв у тому, що вони начебто хотіли заблокувати дорогу. Водії кажуть, що це неправда. Українське посольство повідомило, що знає про ситуацію і перебуває в діалозі з польською поліцією.

Наразі швидкість пропуску через кордон не збільшилася.

У протестах також взяли участь польські далекобійники.

Ситуація на кордоні з Польщею