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Іран проводить перші вибори після антиурядових протестів, викликаних смертю Махси Аміні

Одночасно обирають наступних членів парламенту − Меджлісу й Асамблеї експертів. Явка прогнозовано очікується низькою через апатію виборців.

Іран проводить перші вибори після антиурядових протестів, викликаних смертю Махси Аміні
Парламентські вибори в Ірані, 1 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Іран проводить сьогодні перші вибори після антиурядових протестів 2022 року, викликаних смертю Махси Аміні. Про це пише BBC і Радіо Свобода.

Одночасно обирають наступних членів парламенту − Меджлісу й Асамблеї експертів − впливової групи священнослужителів. Асамблея обирає та контролює верховного лідера Ірану, який приймає ключові рішення щодо важливих для виборців питань, таких як соціальні свободи та економічні умови. Нинішній верховний лідер аятолла Алі Хаменеї обіймає цю посаду понад 30 років.

Право голосу мають більше ніж 61,2 мільйона мешканців країни.

Вибори проходять на тлі економічного спаду та посилення репресій влади проти інакодумців. Вони cтануть тестом на підтримку керівництва країни, однак очікується, що явка передбачувано буде низькою, зважаючи на апатію виборців. Державне соціологічне агентство прогнозує її на рівні 41%, − це найнижчий показник за останні 12 парламентських виборів.

Відомі діячі, зокрема лауреатка Нобелівської премії миру, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді закликала бойкотувати вибори, назвавши їхні результати заздалегідь визначеними. Напередодні виборів поліція затримала кількох людей за нібито заклики до бойкоту голосування.

  • У 2022-му поліція моралі затримала Махсу Аміні в Тегерані, звинувативши її в порушенні закону, який зобов’язує жінок повністю покривати волосся хусткою. За повідомленнями очевидців, які цитує Управління ООН з прав людини, поліцейські били Аміні головою об автомобіль і палицями. За кілька годин дівчину госпіталізували у стані коми, а через три дні оголосили про її смерть
  • Унаслідок жорсткого придушення протестів в Ірані вбили щонайменше 500 людей, тисячі були поранені. Багато заарештованих протестувальників досі залишаються за гратами, деяких засудили до смертної кари. Відтоді політична та соціальна атмосфера у країні стала більш репресивною, а громадськість ще більше невдоволена урядом.
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