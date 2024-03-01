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Канада відновлює візовий режим для громадян Мексики

Таке рішення прийняте, щоб уповільнити потік шукачів притулку до країни.

Канада відновлює візовий режим для громадян Мексики
Канада відновлює візовий режим з Мексикою
Фото: EPA

Канада вирішила відновити візовий режим для громадян Мексики, оскільки ті масово подають запити на отримання притулку.

Про це повідомив міністр імміграції Канади Марк Міллер, передає Укрінформ.

“Відтепер громадянам Мексики для в’їзду до Канади потрібна буде віза або електронний дозвіл на подорож, якщо вони мають чинну неімміграційну візу США чи протягом останніх 10 років мали канадську візу, а також якщо вони подорожують літаком з мексиканським паспортом”, - сказав Міллер.

Він уточнив, що 17% від отриманих Канадою запитів на отримання притулку, було подано громадянами Мексики. 

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“Більшість заяв на отримання притулку з Мексики було відхилено Радою з питань міграції та біженців Канади або вилучено чи закинуто самими заявниками, тож потреба у зміні була”, - наголосив міністр.

Марк Міллер зауважив, що Мексика не висловлювала наміру вживати проти Канади економічних заходів у відповідь. 

Раніше, в 2009 році, Канада запровадила візи для мексиканців, їх скасував уряд Трюдо наприкінці 2016 року. Протягом 2017-2023 років кількість шукачів притулку у Канаді з Мексики зросла у понад 10 разів. 

Крім того, США минулого року звернулися до Канади з проханням повернути візи для мексиканців. Причиною цього стало зростання кількості незаконних перетинів канадо-американського кордону громадянами Мексики. Втім, протягом 2022 року незаконно потрапити до США з території Канади намагалися 882 мексиканці, а за цей період на американо-мексиканському кордоні було перехоплено 738 780 мексиканців.

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