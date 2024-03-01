Із 1 березня Болгарія ввела повну заборону на ввезення російської нафти

Із 1 березня у Болгарії вступило в дію повне обмеження на імпорт нафти з Росії, повідомляє BGNES.
Цьогоріч у січні країна також ввела заборону на експорт продукції, виробленої з російської сировини.
Причиною заборони стала війна Росії проти України.
Ембарго на російську нафту Євросоюз ввів ще два роки тому. Болгарія просила про відтермінування, але з середини 2023 року в країні розгорілися дебати щодо повної заборони роснафти. В результаті з'явилося рішення Національних зборів, відповідно до якого з 1 січня 2024-го ввели поетапне скорочення імпорту нафти з РФ.
Болгарський НПЗ "Лукойл-Нафтохім" не ввозить російську сировину від початку цього року і це ніяк не вплинуло на економіку держави.
- Торік у грудні парламент Болгарії ухвалив заборону на експорт палива, виробленого з російської нафти, з 1 січня 2024 року. 1 березня "Лукойлу" заборонили переробляти російську нафту і відмінили податок на транзит росгазу на вимогу Угорщини.
- Як відомо, Болгарія запровадила податок на транзит російського газу у жовтні 2023 року. Документ був спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Однак потім прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков визнав, що Угорщина попередила його країну про вето на вступ до Шенгену, якщо Софія не скасує податок на транзит російського газу.
- Опісля угорське Міністерство закордонних справ підтвердило, погрозу щодо вето, тож Болгарія була змушена скасувати податок.