Із 1 березня Болгарія ввела повну заборону на ввезення російської нафти

Раніше - з 1 січня - країна заборонила експорт продукції, виготовленої з російської сировини.

Із 1 березня у Болгарії вступило в дію повне обмеження на імпорт нафти з Росії, повідомляє BGNES.

Цьогоріч у січні країна також ввела заборону на експорт продукції, виробленої з російської сировини.

Причиною заборони стала війна Росії проти України.

Ембарго на російську нафту Євросоюз ввів ще два роки тому. Болгарія просила про відтермінування, але з середини 2023 року в країні розгорілися дебати щодо повної заборони роснафти. В результаті з'явилося рішення Національних зборів, відповідно до якого з 1 січня 2024-го ввели поетапне скорочення імпорту нафти з РФ.

Болгарський НПЗ "Лукойл-Нафтохім" не ввозить російську сировину від початку цього року і це ніяк не вплинуло на економіку держави.