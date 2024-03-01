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Повітряні сили НАТО показали, як перехоплювали російські винищувачі над Балтійським морем

Також вдалося перехопити транспортний літак Ан-72 Росії.

Повітряні сили НАТО показали, як перехоплювали російські винищувачі над Балтійським морем
Повітряні сили НАТО перехоплюють російські винищувачі 29 лютого 2024 року
Фото: Повітряні сили НАТО

Командування повітряних сил НАТО показало, як вдалося перехопити над Балтійським морем російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72.

29 лютого операцію виконали два французькі літаки Mirage 2000-5. 

Російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі.

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