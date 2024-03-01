Командування повітряних сил НАТО показало, як вдалося перехопити над Балтійським морем російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72.
29 лютого операцію виконали два французькі літаки Mirage 2000-5.
Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 1, 2024
Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U
Російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі.