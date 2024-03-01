Також вдалося перехопити транспортний літак Ан-72 Росії.

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Повітряні сили НАТО перехоплюють російські винищувачі 29 лютого 2024 року

Командування повітряних сил НАТО показало, як вдалося перехопити над Балтійським морем російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72.

29 лютого операцію виконали два французькі літаки Mirage 2000-5.

Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday



Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 1, 2024

Російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі.