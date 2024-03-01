Умєров затвердив План заходів у межах співробітництва Україна – НАТО на цей рік

Погоджений план передбачає більше 50 заходів Міноборони у межах 17 цілей. Ключовим пріоритетом є реформування сектору безпеки та оборони України.

Міністр оборони України Рустем Умєров затвердив план заходів Міноборони з реалізації адаптованої Річної національної програми співробітництва з НАТО (аРНП) на 2024 рік.

Програма розроблена на виконання домовленостей за результатами Вільнюського саміту НАТО. Ключовим пріоритетом аРНП є реформування сектору безпеки та оборони України.

“Міністерство оборони України як координатор сил оборони має забезпечити системні зміни на шляху до вступу в НАТО. Відтак, виконання заходів по аРНП є одним із пріоритетів. Заходи програми враховують рекомендації експертів НАТО”, – сказав Рустем Умєров.

Погоджений план передбачає більше 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом цього року.

“Максимальна увага була приділена процесу моніторингу виконання заходів. Разом з тим, документ залишається гнучким інструментом, який підлягає щорічному перегляду пріоритетів на основі динаміки безпекової ситуації”, – повідомив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.