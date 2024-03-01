Лубінець: Росія досі не підтвердила факт загибелі полонених на борту Іл-76

Росія досі не передала списків військовополонених, які нібито загинули в авіакатастрофі Іл-76 в Бєлгородській області. Також вона не підтвердила факт загибелі і не надала доступ міжнародним організаціям до місця падіння літака, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Таким чином він прокоментував російські заяви про те, що вони готові передати тіла людей, які нібито загинули в катастрофі. Лубінець вважає, що це чергова спекуляція на темі падіння літака.

"Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", – сказав він.

Уповноважений додав, що Київ вимагає прозорого розслідування.

"Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)", – сказав він.

Сьогодні російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила про готовність передати Україні тіла військовополонених, які нібито загинули в авіакатастрофі Іл-76 у Бєлгородській області, пише російськомовне бюро Радіо Свободи із посланням на дані прокремлівського агентства. Раніше РФ не надала жодних підтверджень того, що на борту справді перебували полонені, а фотографії з місця падіння літака не свідчили про загибель такої кількості жертв.

Росіянка стверджує, що контактує з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем.

Катастрофа Іл-76