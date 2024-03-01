Лубінець: Росія досі не підтвердила факт загибелі полонених на борту Іл-76

Росія досі не передала списків військовополонених, які нібито загинули в авіакатастрофі Іл-76 в Бєлгородській області. Також вона не підтвердила факт загибелі і не надала доступ міжнародним організаціям до місця падіння літака, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Таким чином він прокоментував російські заяви про те, що вони готові передати тіла людей, які нібито загинули в катастрофі. Лубінець вважає, що це чергова спекуляція на темі падіння літака.
"Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", – сказав він.
Уповноважений додав, що Київ вимагає прозорого розслідування.
"Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)", – сказав він.
Сьогодні російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила про готовність передати Україні тіла військовополонених, які нібито загинули в авіакатастрофі Іл-76 у Бєлгородській області, пише російськомовне бюро Радіо Свободи із посланням на дані прокремлівського агентства. Раніше РФ не надала жодних підтверджень того, що на борту справді перебували полонені, а фотографії з місця падіння літака не свідчили про загибель такої кількості жертв.
Росіянка стверджує, що контактує з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем.
Катастрофа Іл-76
- Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій з полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну. Також Росія звинувачувала Україну в збитті борту МН-17 у Донецькій області, але провина РФ і її терористів у цьому була доведена Міжнародним кримінальним судом.
- Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що ГУР з’ясовує долю всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він доручив міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
- Журналісти "Радіо Свобода" встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку з дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк обслуговує військово-транспортні засоби, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ.
- За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора ввечері Генштаб повідомив, що Збройні сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук вважає, що фейками про збиття Україною літака з власними полоненими ворог прагне підірвати підтримку українців у світі.
- СБУ розслідує падіння літака за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
- За даними ГУР, на борту Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.