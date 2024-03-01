Двоє людей поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області

Росіяни били по житлових кварталах і навчальному закладу.

Протягом минулої доби внаслідок російських ударів по Херсонській області поранені двоє людей. Пошкоджена комунальна техніка.

Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Томину Балку, Кізомис, Берислав, Козацьке, Качкарівку, Львове, Тягинку, Янтарне, Дніпровське, Золоту Балку, Інгулець, Понятівку, Берегове, Садове, Осокорівку, Зміївку, Одрадокам'янку та місто Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені багатоповерхівка та 32 приватні будинки, будівля навчального закладу, господарські будівлі та автівки", – йдеться у повідомленні.