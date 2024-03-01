Британські парламентарі перевірять ефективність санкцій проти Росії

Фінансовий комітет Палати громад розпочав розслідування щодо того, чи достатньо запроваджених обмежень проти агресора.

У британському парламенті проведуть розслідування стосовно ефективності запроваджених проти Росії економічних санкцій. У четвер про це заявили члени фінансового комітету Палати громад, передає The Guardian.

Депутати перевірять діяльність Офісу із запровадження фінансових санкцій - спеціального органу при міністерстві фінансів Сполученого Королівства. Головне питання, на яке має відповісти розслідування, полягає в тому, чи не потрібно розширити санкційний режим, зокрема на компанії, які продовжують купляти у Росії нафту та газ.

Парламентарів також цікавить, чи має право королівство конфіскувати заморожені російські активи. Вони шукатимуть для цього конкретний юридичний прецедент.

Голову комітету Гаррієт Болдвін бентежить той факт, що через два роки після початку повномасштабної війни "Росія все ще має гроші, щоб кидати їх у війну". "Ми повинні переконатися, що зробили все належне, щоб завдати фатального удару кремлівській військовій скарбниці", - підсумувала вона у своєму виступі.