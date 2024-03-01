Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

Британські парламентарі перевірять ефективність санкцій проти Росії

Фінансовий комітет Палати громад розпочав розслідування щодо того, чи достатньо запроваджених обмежень проти агресора.

Британські парламентарі перевірять ефективність санкцій проти Росії
Палата громад парламенту Британії
Фото: MEND

У британському парламенті проведуть розслідування стосовно ефективності запроваджених проти Росії економічних санкцій. У четвер про це заявили члени фінансового комітету Палати громад, передає The Guardian.

Депутати перевірять діяльність Офісу із запровадження фінансових санкцій - спеціального органу при міністерстві фінансів Сполученого Королівства. Головне питання, на яке має відповісти розслідування, полягає в тому, чи не потрібно розширити санкційний режим, зокрема на компанії, які продовжують купляти у Росії нафту та газ. 

Парламентарів також цікавить, чи має право королівство конфіскувати заморожені російські активи. Вони шукатимуть для цього конкретний юридичний прецедент. 

Голову комітету Гаррієт Болдвін бентежить той факт, що через два роки після початку повномасштабної війни "Росія все ще має гроші, щоб кидати їх у війну". "Ми повинні переконатися, що зробили все належне, щоб завдати фатального удару кремлівській військовій скарбниці", - підсумувала вона у своєму виступі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies