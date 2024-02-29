Європарламент закликав ЄС надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, у тому числі ракети Taurus

Зокрема, у резолюції йдеться, що союзники по ЄС і НАТО повинні надавати Україні військову підтримку не менше ніж 0,25% свого ВВП щорічно. Крім того, російські активи мають бути конфісковані.

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій йдеться, що ЄС повинен підтримати Україну всім необхідним, щоб Київ міг виграти війну проти Росії.

У тексті, ухваленому 451 голосом “за” (46 “проти” та 49 утрималися), євродепутати підводять підсумки двох років після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Підкреслюючи, як війна докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі та, крім того, вони вказують на те, що головною метою є перемога України у війні, попереджаючи про серйозні наслідки, якщо цього не станеться. Депутати Європарламенту кажуть, що інші авторитарні режими спостерігають за тим, як розвивається війна, щоб оцінити власні можливості для проведення агресивної зовнішньої політики.

Згідно з документом, щоб Київ виграв, не повинно бути “жодних самонакладених обмежень на військову допомогу Україні”, а парламент підтвердив необхідність надати країні все необхідне для відновлення повного контролю над її міжнародно визнаною територією.

Євродепутати констатують, що все ще існують величезні відмінності у рівні військової підтримки, яку надають Україні країни-члени ЄС, і закликають зробити необхідні інвестиції в європейську оборонно-промислову базу. Це надзвичайно важливо для задоволення потреб України та поповнення виснажених запасів в ЄС. Особливо важливими для України євродепутати вважають складні системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, такі як TAURUS, Storm Shadow/SCALP, різні види артилерії та боєприпасів (зокрема 155 мм), а також безпілотники та зброю для протидії їм.

Усі союзники ЄС і НАТО повинні підтримувати Україну у військовому плані не менше ніж 0,25% свого ВВП на рік, кажуть євродепутати, які також закликають країни ЄС негайно розпочати діалог з оборонними компаніями, щоб забезпечити збільшення виробництва та поставок боєприпасів, снарядів та ракет в Україну, які мають бути пріоритетними перед замовленнями з інших третіх країн. Крім того, вони закликають Палату представників США прийняти пакет військової допомоги Україні, який давно відкладається, без будь-яких подальших зволікань.

Резолюція підкреслює терміновість створення надійного правового режиму, який би дозволив конфіскувати російські державні активи, заморожені ЄС, і використовувати їх для відновлення України та компенсації жертвам війни. Росія має бути зобов’язана виплатити накладені на неї репарації, щоб забезпечити суттєвий внесок у відбудову України.

Євродепутати також закликають ЄС зберегти та розширити свою політику санкцій проти Москви та союзника Росії Білорусі. Це включає заборону імпорту російського урану та металургійної продукції до ЄС, припинення ядерної співпраці з Росією та запровадження повного ембарго на імпорт ЄС російської сільськогосподарської та рибної продукції, а також викопного палива та зрідженого природного газу, що транспортується морем по трубопроводах.

Парламент також засуджує всі ті країни, компанії, асоціації та окремих осіб, які допомагають Москві обходити обмежувальні заходи ЄС, заявляючи, що ці підривні дії мають бути криміналізовані на рівні ЄС.