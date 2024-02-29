Російські окупанти скинули ФАБ-500 на село в Куп'янському районі

У четвер, 29 лютого, російська армія скинула на село Московка Куп'янського району на Харківщині авіабомбу ФАБ-500. Внаслідок удару травми отримав місцевий житель.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
“Близько опівдня збройні сили рф завдали авіаудару по селу Осинове Купʼянського району: отримав поранення 63-річний мирний житель. За попередніми даними, ворог завдав удару по селу ФАБ-500”, — йдеться у повідомленні.
Також вранці під ворожі обстріли потрапило село Московка Куп'янського району.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Вчора, 28 лютого, ворог скинув авіабомбу ФАБ-500 на місто Куп'янськ. Авіабомба влучила поблизу кафе та церкви. Відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.