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Російські окупанти скинули ФАБ-500 на село в Куп'янському районі

Внаслідок ворожих обстрілів Купʼянщини поранення отримав місцевий житель.

Російські окупанти скинули ФАБ-500 на село в Куп'янському районі
обстріли Харківщини, Куп'янськ
Фото: Харківська обласна прокуратура

У четвер, 29 лютого, російська армія скинула на село Московка Куп'янського району на Харківщині авіабомбу ФАБ-500. Внаслідок удару травми отримав місцевий житель. 

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

“Близько опівдня збройні сили рф завдали авіаудару по селу Осинове Купʼянського району: отримав поранення 63-річний мирний житель. За попередніми даними, ворог завдав удару по селу ФАБ-500”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Також вранці під ворожі обстріли потрапило село Московка Куп'янського району. 

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вчора, 28 лютого, ворог скинув авіабомбу ФАБ-500 на місто Куп'янськ. Авіабомба влучила поблизу кафе та церкви. Відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

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