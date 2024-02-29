Розвідка заявила, що має списки людей, через яких ворог намагатиметься реалізувати “Майдан-3”

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода заявив, що відомство має списки осіб, яких Москва може залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

“Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із “червоною зіркою”. Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном”, – пояснив Юсов.

Він зазначив, що для цього здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.

“Зараз буквально в живому часі продовжується активна “закупівля” різноманітних інструментів – починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють”, – пояснив Андрій Юсов.

За інформацією ГУР, операція, мета якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку Росії отримала назву “Майдан-3”.

“Таку назву дали в Росії. І це не вперше. Ще радянські спецслужби, потім російські спецслужби гарними українськими або іноземними словами називають відверті антиукраїнські заходи і ксенофобські заходи, як в Україні, так і за кордоном. Так, для них “майдан” – це загроза, тому вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову. Якщо ми загадаємо, то багато операцій НКВД проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами”, – сказав Андрій Юсов.

Раніше Головне управління розвідки із посиланням на заяву Комітету з питань розвідки при Президентові України повідомило, що загальний бюджет операції “Майдан-3” склав астрономічні 1,5 млрд доларів. Спецоперація "Майдан - 3" досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.