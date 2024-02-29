“Ніхто не очікував на консенсус”: посол Омельченко розповів, чому у Макрона виникла ідея можливого введення військ в Україну

Посол зазначив, що це не рішення, за яким одразу йдуть якісь дії, це процес, який потребує багато погоджень на військовому та міжнародному рівні.

Посол України у Франції Вадим Омельченко розповів виданню NV, чому у президента Еммануеля Макрона виникла ідея можливого введення західних військ в Україну.

“Президент Франції порушив цю тему, тому що добре розуміє, що Росія є головним дестабілізуючим фактором у світі та Європі. Він також розуміє рівень загрози, яка походить від Росії. Вони [західні країни] вже відчувають перші ознаки війни. Макрон назвав ці чинники, зокрема, що Росія вже веде гібридну війну проти країн Європи, і у Франції це відчувають як в кібератаках, так і в хвилях дезінформаційних атак. Нагадаю, що у нас війна починалася також з атак гібридного типу і потім переросла у військову фазу”, – сказав Омельченко.

Він зазначив, що ідеологія цього саміту складалася з декількох пунктів: Росія не може і не повинна виграти цю війну, в якій вона є єдиним агресором; Росія сьогодні фактично загрожує колективній безпеці європейських країн своїми діями в Україні та численними гібридними атаками проти європейських країн.

“Хочу наголосити, що на цьому саміті, який Макрон скликав, і який терміново зібрався (деякі країни були попереджені за три дні, деякі за тиждень, а всього брали участь представники 27 країн), ніхто навіть не очікував на консенсус саме з цього питання. Розуміли, які країни можуть поставитися до цього прихильно, а які будуть проти. Тому це тільки початок цього процесу, це не рішення, за яким одразу йдуть якісь дії. Це процес, який потребує багато погоджень на військовому та міжнародному рівні”, – сказав Омельченко.

Посол пояснив, що наступним кроком буде зустріч на рівні міністрів. Її будуть організовувати міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та міністр закордонних справ Стефан Сежурне. Вони будуть скликати представників країн, які брали участь в саміті, щоб більш детально і конкретно обговорювати наступні кроки, розробляти план таких дій. Тобто, це процес. Скільки він буде тривати і в якій конфігурації він врешті почне здійснюватись, поки що важко сказати.

Також Омельченко зазначив, що всі країни погодилися у необхідності такої зустрічі для продовження консультацій.

“Це також робиться в рамках того, що, на жаль, як сказав Макрон, є стратегічна невизначеність у нашого головного партнера — США. Там свої обставини, вибори, внутрішня політика. Але скільки ця невизначеність буде тривати? Цей саміт був терміново скликаний, тому що європейські країни мають діяти вже зараз. Не чекаючи, коли ця невизначеність припиниться, коли Штати почнуть відновлювати свою допомогу. Тому всі налаштовані рухатись швидко. Ну, принаймні, з дуже важливих питань”, – сказав Омельченко.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Макрон не говорив йому про направлення іноземних військ в Україну, але обіцяв обговорити ідеї посилення країни.