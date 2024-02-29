Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва

Київрада дала дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на вул. Б. Хмельницького, 34, літ. Б, Б' у Шевченківському районі Києва. За це рішення проголосували депутати на засіданні 29 лютого.

Сам міський голова Віталій Кличко подав заяву щодо можливого конфлікту інтересів його як депутата по цьому проєкту рішення. Але в цей день він взагалі був відсутнім на засіданні.

Ділянку площею 0,11 га буде відведено “для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку”. Дозвіл на проєкт землеустрою отримала ТОВ “Віт-плюс”, кінцевим бенефіціаром якої є Володимир Кличко.

Фото: Леся Падалка Готель 11 Mirrors

“Віт-плюс” є власником будівлі за адресою вул. Богдана Хмельницького, 34 Б, тому їй належить право на землевідведення ділянки за цією адресою. Ділянка розташована всередині кварталу, а на сусідній, фасадній ділянці за адресою вул. Богдана Хмельницького, 34А розташований готель 11 Mirrors, який теж належить Володимиру Кличку. В будинку поруч з готелем живе і сам київський міський голова Віталій Кличко.

Фото: Booking

Готель 11 Mirrors будувався на ділянці в три сотки, отриманій ще за часів головування в Києві Олександра Омельченка. Фактично готель використовує прибудинкову територію сусідньої будівлі за адресою вул. Богдана Хмельницького, 34А, колись відомою в Києві як “Будинок автора”.

Цю будівлю площею 1,4 тис. кв м фірма “Віт-плюс” придбала в 2019 році на аукціоні Прозорро.Продажі за 37,13 млн грн при стартовій ціні 26,6 млн грн (без ПДВ). В аукціоні брали участь лише дві фірми: “Віт-плюс”, яка належить Володимиру Кличку, і ТОВ “Альтернатива”, яка на той момент була орендарем будівлі і яку пов'язували з оточенням Віталія Кличка.

ТОВ “Альтернатива” орендувала нежитлову будівлю “Будинок автора” з 2013 року. Фірмі віддали історичну будівлю в центрі Києва без конкурсу, умовами оренди було облаштування там бібліотеки або музею. За даними розслідування ДБР щодо змови при заволодінні майном територіальної громади, зобов'язання по умовах оренди виконані не були, жодної бібліотеки чи музею там не відкривали, а саму будівлю готель використовував для своїх господарських цілей. Правда, ДБР не встигло довести справу до судового вироку, оскільки в січні 2021 року Печерський суд закрив провадження.

Сама будівля “Будинку автора” перебуває в занедбаному стані і не має сполучення з вулицями, окрім як через проїзд готелю 11 Mirrors. Триповерховий будинок займає ділянку 8 соток, але проєкт землевідведення планують робити на 11 соток. Разом з ділянкою, яку займає готель, у власності Кличка-молодшого буде 14 соток землі в центральному кварталі. Судячи з формулювання в проєкті рішення, прийнятого 29 лютого, – для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку – власник планує розвивати свій бізнес-проєкт на цій ділянці.