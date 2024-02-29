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Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі

Зокрема, під санкції потрапили вищі керівники деяких російських банків і особи, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс сьогодні, 29 лютого, оголосив про новий пакет санкцій у рамках поточних міжнародних санкцій у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, повідомляє пресслужба уряду країни. 

Нові санкції:

  • запровадження обмеження цін G7-plus на нафту російського походження;
  • введення чіткої заборони на експорт окремих видів товарів до Росії та Білорусі через треті країни; 
  • визначені 61 російська фізична та юридична особа для протидії спробам ухилення від санкцій.

Зокрема, йдеться про організації, які закуповують технології для російської оборонної промисловості, і вищих керівників деяких російських банків. Також під санкції потрапили особи, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

“Санкції підкреслюють рішуче засудження Новою Зеландією неспровокованої та невиправданої війни Росії проти України”, – сказав Пітерс.

Зазначається, що з моменту ухвалення закону про санкції проти Росії в березні 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, а також низку торгових заходів.

Минулого тижня Нова Зеландія повідомила про виділення нової допомоги Україні на 25,9 млн новозеландських доларів (15,9 млн доларів США). Кошти підуть на закупівлю боєприпасів, гуманітарну допомогу, а також частину спрямують у фонд Світового банку для відновлення України.

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